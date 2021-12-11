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Глава МИД Кулеба: Украина и Запад работают над планом по сдерживанию России

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своей статье для Foreign Affairs, что Киев и страны Запада разрабатывают план для сдерживания Москвы.

По его словам, составление плана началось после того, как президент России Владимир Путин выдвинул «суровый ультиматум», потребовав от НАТО гарантий, исключающих расширение военного альянса на восток.

Кулеба отметил, что идея согласиться на такие уступки выглядит заманчивой для Запада, ведь в таком случае они решат сложившийся кризис в восточной Европе. Он призвал страны НАТО не идти на компромиссы и не медлить, как в 2014 году.

Глава МИД рассказал, что всеобъемлющий план сдерживания России предполагает посылание четких сигналов Москве о будущем членстве Киева в НАТО и ЕС, а также о «суровых санкциях» в случае военного наступления Кремля.

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов опроверг распространяемую в СМИ информацию о «планах» Москвы напасть на Украину, назвав эти сообщения ложью. Он при этом пояснил, что осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления. В то же время, по его словам, поставляемое Украине вооружение подталкивает киевские власти к резким и опасным шагам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

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