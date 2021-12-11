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Госсекретарь США Блинкен и новая глава МИД Германии Барбок обсудили Россию и Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

В британском Ливерпуле прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкен с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Разговор состоялся в преддверии встречи глав МИД стран G7, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в Twitter.

По его словам, стороны обсудили российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден совершил первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Байден поздравил Шольца с назначением на высокий пост. Стороны обсудили ряд проблем, включая трансатлантические усилия по противодействию дестабилизирующему наращиванию российской военной мощи вдоль границы с Украиной.

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, передает Berliner Zeitung.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на «мощный голос» из Берлина, способный обеспечить «холодный душ» Москве, которая якобы «готовится к войне» с Киевом.

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