Премьер Польши Моравекций призвал Россию решить, хочет она быть с Европой или против нее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна выбрать путь взаимодействия с европейскими странами. Его слова приводит РИА «Новости».

Моравецкий считает, что в настоящий момент Россия исследует границы дозволенного и пытается разделить Европу. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил политик.

По его словам, Запад в лице Европы покажет свою слабость, если согласится на запуск газопровода «Северный поток-2», который должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

Премьер отметил, что время уступок Москве закончилось, и призвал европейские страны дать резкий ответ и ввести санкции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия.

До этого сообщалось, что польская сторона пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия».