В МИДе назвали провокацией действия украинского корабля у Керченского пролива

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинского корабля «Донбасс», направлявшегося в сторону Керченского пролива, являются провокацией. Об этом она сообщила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это очередная провокация», — заявила Захарова.

Она отметила, что это не единичная провокация, «это комплекс провокативных действий», которые осуществляются вокруг российских границ.

Ранее сообщалось, что украинский корабль управления «Донбасс» двигался по направлению к Керченскому проливу, не выполняя требование изменить курс. Он располагался в 18 морских милях от пролива, не отвечая на запросы российской стороны. Затем он изменил курс на обратный.

25 ноября 2018 года три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В России арестовали эти суда и членов их экипажей, но примерно через год они вернулись на родину в рамках обмена пленными между странами.