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Путин заявил, что в 1990-е годы в кабмине работали сотрудники ЦРУ

Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине советниками работали кадровые сотрудники ЦРУ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В российском правительстве в середине 1990-х годов работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества, передает РИА «Новости».

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал глава государства.

По словам политика, в Соединенных Штатах их потом привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая в кабмине, нарушали американское законодательство, принимая участие в приватизации.

Ранее экс-председатель Верховного Совета РСФСР и соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов заявил, что в окружении этого российского лидера были «сотни агентов ЦРУ».

До этого бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что неизвестный человек с иностранным акцентом давал советы Борису Ельцину относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до распада Советского Союза.

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