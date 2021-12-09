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Путин заявил о необходимости системных мер для борьбы с пытками в колониях

Путин призвал бороться с нарушениями прав заключенных

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что для недопущения пыток в колониях требуются системные меры. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

Президент отметил, что видел распространившиеся сообщения о пытках в местах заключениях граждан и заявил о необходимости бороться с подобными инцидентами.

«И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила сформировать институт независимых экспертов, которые будут посещать места заключения граждан и предотвращать там пытки.

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