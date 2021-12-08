В НАТО назвали Сербию ценным партнером

Сербия является ценным и давним партнером Североатлантического союза, заявил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Хавьер Коломина Пириз в интервью информационному агентству BETA.

В то же время чиновник отметил, что «НАТО полностью уважает объявленную Сербией политику военного нейтралитета», поскольку в Белграде могут самостоятельно решить, какие отношения страна хочет иметь с НАТО.

«Сербия и НАТО были партнерами на протяжении 15 лет. За это время наше партнерство значительно расширилось. С другой стороны, не всегда очевидно, что граждане Сербии действительно осведомлены об уровне сотрудничества между их страной и НАТО, и о том, как много мы достигли вместе. Таким образом, публичная дипломатия — это область, в которой также есть над чем поработать как на благо Сербии, так и на благо НАТО», — отметил Пириз.

Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее заявил, что страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России.