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Премьер Швеции объяснила нацистское приветствие своего министра

Премьер Швеции провела беседу с министром по поводу фотографии с нацистским приветствием

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что провела беседу с министром государственного управления Идой Каркиайнен по поводу опубликованной в СМИ фотографии, на которой та отдает нацистское приветствие. Об этом она сообщила в эфире местного телеканала TV2.

«Такие жесты демонстрируют незнание истории, и они крайне неуместны. Я полностью убеждена, что это никак не отражается на тех ценностях, в которые она верит. Сама она также очень ясно дала понять это. Доверяю ли я ей как министру? Да, безусловно», — сказала премьер.

На опубликованном СМИ снимке политик сидит на кухонном столе и отдает нацистское приветствие. Каркиайнен заявила, что фотография была сделана, когда ей было около 16 лет, и это была попытка поиронизировать над фашистским режимом.

Каркиайнен 33 года, она самый молодой министр в Швеции и представляет социал-демократическую партию Швеции.

Ранее подростки в центре Киева продемонстрировали нацистские жесты на фоне граффити со свастикой. Об инциденте стало известно благодаря местным Telegram-каналам. Они опубликовали видео, вероятно, взятое из сторис одного из подростков в Instagram.

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