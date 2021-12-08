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В МИД РФ назвали санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой

Замглавы МИД Панкин рассказал о санкционном давлении на Россию из-за Белоруссии

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Запад применяет санкции против Белоруссии на фоне хороших отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в декабре прошлого года конгресс Соединенных Штатов принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии». В рамках данного документа предполагается возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства. Как уточнил Панкин, Европарламент одобрил данную резолюцию.

«Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией», — обратил внимание Панкин.

Он уверен, что Запад хочет вызвать новую волну антиправительственных выступлений в республике.

«Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?» — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее Белоруссия накладывает эмбарго на продукты из нескольких стран Запада.

Также в Минске рассказали, как покроют убытки от санкций с помощью России.

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