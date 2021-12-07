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В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми

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РИА «Новости»/Global Look Press

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в целом носили откровенный и деловой характер, сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, главы государств подчеркнули, что страны несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности, с учетом этого Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты.

В ходе переговоров российский и американский лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также затронули вопросы функционирования дипломатических представительств.

7 декабря состоялся саммит Путина и Байдена по видеосвязи, переговоры шли в закрытом режиме по защищенному каналу и продолжались два часа. Ранее были опубликованы первые кадры с онлайн-переговоров президентов.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

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