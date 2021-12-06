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В НАТО рассказали, как Россия может отрезать Прибалтику от альянса за два часа

Times: в НАТО опасаются, что Россия может отвлечь альянс мигрантами при нападении на Украину

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БелТА

На Украине и в НАТО опасаются, что Россия может отрезать Прибалтику от других членов альянса, заняв меньше чем за два часа Сувалкский коридор при помощи скопившихся у белорусской-польской границы нелегальных мигрантов. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.

По данным издания, российские власти якобы могут при помощи беженцев устроить в регионе беспорядки.

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», — говорится в статье.

Украинский источник Times выразил мнение, что Москва якобы может использовать миграционный кризис в качестве отвлекающего маневра при «нападении» на Украину.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Российский президент Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

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