Лукашенко заявил, что не планирует покидать большую политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что не планирует покидать большую политику.

Главе государства задали вопрос, как он хотел бы запомниться в истории.

«Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая», — ответил белорусский лидер.

Он добавил, что хочет быть «создателем этого государства». При этом Лукашенко отметил, что пока не принял решения относительно участия в следующих президентских выборах.

Президент пояснил, что на его решение будет влиять ситуация в республике.

Ранее Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия поправок к Конституции Белоруссии.