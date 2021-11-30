Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у границ России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки нагнетают военную истерию у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия», — сказал министр.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости качественного развития ВС на фоне активности НАТО у границ РФ.

Также он сообщал, что в непосредственной близости от государственной границы России наблюдается существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации Военно-воздушных сил США.

По словам Шойгу, в ноябре было совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.