Медведев предупредил о глобальных последствиях кризиса на границе Польши и Белоруссии

Ситуация на польско-белорусской границе может иметь последствия, которые отразятся на мировой повестке дня, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности. Его слова приводит РИА «Новости».

«Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать», — заявил Медведев.

Ранее президент Литовской балтийской республики Гитанас Науседа заявил об отсутствии надежд на то, что миграционный кризис у границ стран — членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению. По его словам, ситуация на границе является непредсказуемой.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.