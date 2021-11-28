В Германии назвали способы давления на Россию

Германия в качестве мер давления на Россию, призванных не допустить использование энергоресурсов в качестве оружия, не исключает приостановку ряда двусторонних политических встреч и отдельных форматов сотрудничества. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неофициальный документ посольства ФРГ в Вашингтоне.

«Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно», — говорится в документе дипмиссии ФРГ, который был направлен в Конгресс США.

Ранее стало известно, что правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции в отношении трубопровода «Северный поток – 2», утверждая, что это может «ослабить» доверие к Соединенным Штатам и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству».

Также германская сторона утверждает, что «Северный поток – 2» в текущий момент «не представляет угрозы для Украины, пока обеспечен разумный транзит газа».