В Белоруссии опасаются, что Польша попробует спровоцировать «крупномасштабную войну»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша может создать приграничный инцидент, который приведет к войне. Об этом он сообщил в эфире телеканала «СТВ».

«Наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе [с Польшей]. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне», — сказал он.

По его словам, Белоруссия не позволит себя спровоцировать, а силовики анализируют обстановку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию принять нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.