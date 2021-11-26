Зеленский заявил о желании закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Он сказал, что не борется «за власть», а борется за Украину, за «важные вещи».

«Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», — отметил глава государства.

В прошлом году Зеленский в интервью «Би-би-си» заявлял, что если ему не удастся закончить конфликт в Донбассе, значит, «нужно, чтобы пришел другой человек».

Ранее представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине также заявили, что не допускали никаких нарушений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.