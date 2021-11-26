Макрон обвинил Джонсона в неспособности воспринимать мигрантский кризис всерьез

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил британского премьера Бориса Джонсона в неспособности действовать «серьезно» в условиях миграционного кризиса, сообщает издание The Independent. Слова французского президента последовали за решением Парижа отозвать приглашение главе британского МВД Прити Пател на экстренный саммит по вопросу мигрантов, который состоится в воскресенье.

Сообщается, что Макрон таким образом выразил возмущение публикацией письма Джонсона, в котором британский политик предложил Парижу возвращать мигрантов обратно на территорию Франции.

Источник, близкий к французскому министру внутренних дел Джеральду Дарманину, ранее назвал письмо «неприемлемым и противоречащим духу дискуссий между партнерами».

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. Это самая крупная подобная трагедия в Ла-Манше с 2014 года. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, тогда как Британия хочет отправить на континент собственные патрули.