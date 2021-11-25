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Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду обсудили по телефону «необычную военную активность» России вблизи Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа.

Стороны обсудили сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины и повестку предстоящей встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Блинкен отметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО.

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».

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