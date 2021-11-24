США ввели экспортные ограничения против МФТИ

США ввели экспортные ограничения против Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщает министерство торговли Соединенных Штатов.

«Бюро промышленности и безопасности США также добавило Московский физико-технический институт в список по экспортным ограничениям», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2». Об этом он сообщил журналистам.

Также Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает конгресс.

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».