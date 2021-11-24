Опрос показал, что Зеленский сейчас проиграл бы президентские выборы

Большинство украинцев во втором туре президентских выборов проголосовали бы за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50%», — говорится в исследовании.

Если сравнивать с результатами опроса, проведенного в марте этого года, доля голосов за нынешнего лидера Украины снизилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, в то время как готовность голосовать за бывшего спикера возросла с 17% до 25%.

Предыдущий опрос показал, что рейтинг Зеленского снизился до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса Президента были недовольны 72% опрошенных.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае 2021 года года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.