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Будущий кабмин Германии пригрозил Белоруссии «затруднить доступ к финансам»

Новое правительство ФРГ ужесточит санкции против Белоруссии, если страна не сменит курс

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Будущее правительство Германии пригрозило Белоруссии новыми санкциями, в том числе ограничением доступа к финансам, если Минск не сменит курс. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на коалиционное соглашение кабмина.

«Если Лукашенко не решит изменить курс, мы будем добиваться расширения существующих санкций ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансовым средствам», — говорится в соглашении.

Ранее сообщалось, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Как отметил Прайс, Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

До этого специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

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