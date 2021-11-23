Защита Януковича потребовала от Зеленского прекратить преследование экс-президента Украины

Виталий Сердюк, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование своего подзащитного, сообщает «Интерфакс».

«Мы вынуждены открыто заявить о происходящих явных фактах нарушения прав человека, обратиться к омбудсмену действующему и омбудсменам бывшим, чтобы они со своей стороны дали оценку. Мы вынуждены обраться к президенту Зеленскому с требованием прекратить политическое преследование, привести процессы в соответствие с требованиями Европейской конвенции по правам человека, реализовать гарантии на доступ к правосудию, права на защиту», — заявил Сердюк.

Он отметил, что при рассмотрении кассации на приговор Януковичу, Верховный суд предоставил защите экс-президента только 30 минут для выступления.

«Верховный суд на последнем заседании фактически поменял свое предыдущее решение и перешел к рассмотрению жалобы по сути. На наши доводы предоставить время на получение разрешительных документов, чтобы была возможность встретиться с клиентом <...> организовать видеоконференции <...> был отказ», — пояснил Сердюк.

Ранее Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком.