Невеста убитого Хашукджи призвала Джастина Бибера бойкотировать Гран-при Саудовской Аравии

Открытое письмо невесты саудовского журналиста Джамала Хашукджи, убитого в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Хатидже Дженгиз к певцу Джастину Биберу с призывом не выступать на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии, опубликовано в газете The Washington Post — именно для этого издания писал материалы журналист.

«Не пойте для убийц моего любимого Джамала! В этом году вы выпустили альбом «Справедливость», у вас также есть альбом «Свобода». Вы должны громко и ясно сказать: я не выступаю для диктаторов, я предпочитаю справедливость и свободу деньгам», — написала Дженгиз.

Бибер собирается выступить на Гран-при Саудовской Аравии 2021 года в Джидде 5 декабря вместе с другими поп-исполнителями.

Ранее Бибера застыдили за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (MTV VMA), которую он получил как «Исполнитель года». По мнению зрителей, он ни разу не упомянул в ней свою супругу Хейли.