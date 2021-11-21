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Военный лидер Судана и отстраненный премьер Хамдок подписали соглашение

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Mohamed Khidir/Global Look Press

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, которое поможет политику вернуться на свою должность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Церемония подписания соглашения прошла во Дворце Республики – резиденции суданских лидеров в Хартуме. К моменту заключения соглашения суданская армия сняла все ограничения на передвижение с Хамдока.

«Это соглашение исправляет проблемы переходного периода», — сказал премьер после подписания документа, одним из пунктов которого является освобождение всех политзаключенных в стране.

Он подчеркнул, что «интересы Судана для него превыше всего», а его главная цель — «не пролить кровь суданцев».

В то же время оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» высказалось против соглашения, называя его «предательством».

«Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока», — говорится в их заявлении.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. На улицах суданской столицы начались беспорядки.

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