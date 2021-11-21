Болгарская община указала на ошибку президента Радева при оценке Крыма

Никакого нарушения международного права при воссоединении Крыма с Россией не было. Об этом заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы благодарны президенту Болгарии, который отождествляет Крым с русской землей, потому что так было и будет всегда. Крым — это законная историческая часть России, и с этим нужно считаться всему международному сообществу», — сказал он.

Абажер выразил уверенность, что если президент Болгарии Румен Радев посетит Крым, то изменит свои оценки крымского референдума.

Ранее сообщалось, что болгарский лидер второй раз за два дня назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет». Перед этим украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента Болгарии о принадлежности полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.