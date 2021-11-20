Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США начнут оснащать свои эсминцы и подлодки гиперзвуковым оружием 19:06
Министр обороны Украины Резников заявил, что Путин «играет в шахматы» с Западом 18:56
Стало известно, продолжит ли российский судья UFC свою работу после дисквалификации 18:56
Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием 18:51
В РПЦ поддержали решение оштрафовать «Муз-ТВ» за гей-пропаганду 18:44
Червиченко: у нас есть Заболотный, который еле свою задницу таскает по полю 18:40
Ученые выяснили, кто обладает «уникальным» иммунитетом к коронавирусу 18:34
Экс-командующий ВС США выступил против открытия военных баз на Украине 18:29
Российский теннисист Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP 18:28
Ouest-France назвал грозящие большой войной «пороховые бочки» Европы 18:26

В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Финляндии политики и общественность обсуждают вопрос о строительстве на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам пересекать рубежи государства вне контрольно-пропускных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Бывший глава МИД Финляндии депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен ранее заявлял о необходимости строительства заграждений на восточной границе страны. Политик отметил, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Белоруссии стали проникать мигранты из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе. Уточняются, что работы начались на северо-востоке страны в Нарве, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. На данный момент установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть