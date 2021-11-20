В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

В Финляндии политики и общественность обсуждают вопрос о строительстве на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам пересекать рубежи государства вне контрольно-пропускных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Бывший глава МИД Финляндии депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен ранее заявлял о необходимости строительства заграждений на восточной границе страны. Политик отметил, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Белоруссии стали проникать мигранты из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе. Уточняются, что работы начались на северо-востоке страны в Нарве, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. На данный момент установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.