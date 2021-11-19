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США допустили расширение состава альянса по безопасности AUKUS

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Andrew Harnik/AP

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил, что состав участников нового альянса в сфере безопасности AUKUS может стать шире. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, США ожидают, что со временем страны Европы и Азии будут участвовать в формировании альянса, а сама организация станет более открытой.

«Должна будет пройти тщательная работа, изучение [возможностей] обмена «чувствительными» технологиями. Однако мы убеждены, что это важно. И мы ясно дали это понять европейцам», — добавил он.

Ранее заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, создавших AUKUS, ответов на вопросы по этому союзу. Его слова передает РИА «Новости».

Дипломат предположил, что государствам потребуется «больше времени и больше информации» о том, как США, Великобритания и Австралия, участники альянса AUKUS, «видят пути его реализации». Только получив полную информацию об этом партнерстве, можно будет делать выводы «относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства» международным соглашениям.

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