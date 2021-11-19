В Грузии заявили, что у Саакашвили серьезное заболевание мозга

Специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за чего у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу», — говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Там отметили, что из-за игнорирования рекомендаций, опубликованных ранее группой специалистов Народного защитника, у Саакашвили развилось тяжелое осложнение — энцефалопатия Вернике.

Одновременно с этим министр юстиций Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство приняло решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Он добавил, что после завершения курса лечения политика вернут в руставскую тюрьму.

Ранее стало известно, что глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе поддерживает перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в многопрофильную клинику.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.