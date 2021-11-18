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В Еврокомиссии разъяснили договоренности с Минском по мигрантам

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Фото: предоставлено Светланой Варяницей

Евросоюз не собирается вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано, который разъяснил суть договоренностей с Минском, передает РБК.

Он опроверг проведение переговоров с Лукашенко, а также саму их возможность.

«Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии», — сказал Стано.

Он также заявил, что белорусский лидер является ответственным и за заботу о беженцах, и за предоставление к ним доступа международным организациям для помощи, и за возвращение мигрантов на родину.

«Так что о переговорах с режимом Лукашенко речи не идет. Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей, которые в настоящее время удерживаются белорусскими силами безопасности на территории Белоруссии», — продолжил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Он добавил, что такая работа ведется.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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Проблемы с мигрантами
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