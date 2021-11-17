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В США обсуждают заключение промежуточной сделки с Ираном по ядерным вопросам

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Carlos Barria/Reuters

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудил со своим израильским коллегой идею временного соглашения с Ираном, чтобы выиграть больше времени для ядерных переговоров. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Израиле.

В публикации отмечается, что в последние недели Салливан начал поднимать тему временной сделки, обсуждая со своим советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой следующие шаги по иранскому ядерному досье.

Издание подчеркивает, что обсуждение двух сторон может носить предварительный характер, а администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на полном возвращении Тегерана к выполнению своих обязательств по ядерной сделке 2015 года.

Источники издания утверждают, что основная идея Штатов заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свои разработки в ядерной сфере. В обмен на это будут разморожены часть иранских активов или страну предоставят из санкций в сфере продовольственных товаров.

Ранее В МИД КНР сообщили, что Россия и Китай объединят усилия для продвижения переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД).

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