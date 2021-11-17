Челябинский депутат объявил голодовку, чтобы добиться обеспечения полицейских жильем

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев объявил голодовку в поддержку полицейских, которых администрация города решила выселить из служебных квартир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хазиев присоединился к участковой Яне Кирилловой, которая первой решила отказаться от приема пищи, пока не разрешится жилищный конфликт с мэрией города.

«С сегодняшнего дня, 17 ноября, я в знак поддержки и уважения вашей позиции объявляю голодовку. Голодать я буду так же, как и вы, до момента направления центральным аппаратом Следственного комитета, ФСБ группы следователей для добросовестного, объективного следствия по вашим, участковых, квартирам», — написал муниципальный депутат.

Он также выразил готовность участвовать в пикете и жить в палатке ради принятия решения об обеспечении полицейских жильем.

Ранее голодовку объявил подозреваемый в растлении ребенка депутат от КПРФ.