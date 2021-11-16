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Стало известно о расстреле мирных протестующих полицейскими Нигерии

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UnEarthical/Reuters

В Нигерии на пункте пропуска платной трассы полицейские устроили бойню. В результате обстрелов погибли 11 человек, еще несколько десятков получили ранения. Такие данные содержатся в 300-страничном судебном отчете о подавлении акции протеста «EndSars» в октябре 2020 года, оказавшемся в распоряжении The Guardian.

«На пункте пропуска платной трассы Лекка офицеры нигерийской армии стреляли, ранили и убивали безоружных, беспомощных и беззащитных демонстрантов, которые размахивали флагами Нигерии и пели национальный гимн. Это можно охарактеризовать как бойню», — говорится в сообщении.

Во время беспорядков генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами заявлял, что огонь по демонстрантам открыли некие «хулиганы в армейской форме».

Ранее в Москве граждане Нигерии похитили соотечественника за то, что он живет в России на законных основаниях, и потребовали от его родственников выкуп. Инцидент произошел с 35-летним футбольным фанатом из Нигерии Носаги Имархягбе. По данным источника, несколько дней назад с его родственниками связались неизвестные и сообщили о похищении. Злоумышленники потребовали выкуп, и его семья уже перевела около $5 тыс., но мужчину так и не отпустили.

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