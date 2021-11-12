Forbes призвал Запад просить Россию о «спасении» из-за ситуации на мировом рынке

Вместо нападок на Россию из-за кризиса на энергетическом рынке странам Запада следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить о «спасении». Такое мнение выразил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза.

Он отметил, что политическое руководство некоторых стран призывают Москву и ОПЕК расширить поставки нефти и газа для собственной выгоды.

Журналист уверен, что из-за озабоченности климатическими проблемам западные страны оказались в нелегком положении.

«Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить «Газпром» и «Роснефть»», — подчеркнул Рапоза.

По его словам, в Европе опасаются, что Москва может «не взять телефонную трубку». Рапоза выразил мнение, что сейчас Европа нуждается в России намного больше, чем США. Из-за истощения запасов на фоне отказа от ископаемого топлива и из-за того, что европейские избирательные блоки, обладающие внушительным политическим влиянием, а также политические лидеры в Брюсселе отдают предпочтение зеленой энергетике.

Ранее итальянская газета La Stampa написала, что Россия снова качает газ в Европу, а действия Москвы по отношению к Евросоюзу оказались более чем дружелюбными, несмотря на развернувшуюся антироссийскую истерию.