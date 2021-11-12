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Украинский премьер обвинил мэра Киева Кличко в распространении дезинформации

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил мэра Киева Виталия Кличко в распространении дезинформации в отношении снабжения электроэнергии и возможных веерных отключениях в украинской столице, сообщает телеканал «1+1».

«Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация», — прокомментировал Шмыгаль слова Кличко.

Ранее на Украине заявили, что Лукашенко может отключить электричество в стране.

Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук — по его словам, из-за политических вопросов Киев испортил отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и это может привести к тяжелым для Украины последствиям.

Эксперт добавил, что помимо электричества, Киев также испытывает нехватку газа, из-за чего Украине придется обратиться к российскому «Газпрому». Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября

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