Президент Польши прибыл на границу с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на границу с Белоруссией, где сейчас находятся несколько тысяч мигрантов, сообщили в канцелярии президента.

Дуда встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими, охраняющими границу с Беларусью. Он принял участие в брифинге с офицерами и солдатами, выезжающими на ночное патрулирование границы, и пожелал им благополучной службы.

«Я постоянно с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент», — заявил он.

Ранее Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием».

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

В связи с миграционным кризисом Еврокомиссия пыталась получить возможность посетить польско-белорусскую границу, но власти Польши отказали.