Лавров назвал неправдой заявления Польши о причастности «Аэрофлота» к миграционному кризису

Заявление польских властей о причастности «Аэрофлота» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии является неправдой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Если очень дипломатично, то это неправда. И «Аэрофлот», насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает в столицу республики Беларусь», — сказал министр.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о реакции Москвы на обвинения в адрес «Аэрофлота».

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша обладает информацией об участии российской компании «Аэрофлот» в кризисе на польско-белорусской границе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщило, что власти ЕС могут ввести санкции в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в ответ на это заявил, что Москва отреагирует, если Европейский союз примет решение ввести санкции в отношении российской авиакомпании.

В самом «Аэрофлоте» назвали информацию агентства Bloomberg ложной.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.