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Правительство Чехии ушло в отставку

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально уведомил президента страны Милоша Земана, находящегося в больнице, об отставке правительства республики. Как пишет Сeske Noviny, глава кабмина направил соответствующее письмо и теперь ожидает, что Земан одобрит это решение.

«Результаты очевидны, я отвергаю тезис о том, что мы оставим страну в беспорядке, это неправда, что у нас будет чрезмерная задолженность <…> Я ожидаю, что президент доверит нам работать в отставке», — отметил Бабиш.

По его словам, партия ANO 2011, которую он возглавляет, признает создание пятипартийной коалиции своих оппонентов и то, что она обладает мандатом для формирования нового кабинета министров.

Речь идет об объединении пяти партий — Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия «Традиция. Ответственность. Процветание — 09», Чешская пиратская партия и центристское движение «Старосты и независимые». В совокупности они получили 108 из 200 мандатов в чешском парламенте, получив право на создание правительства.

При этом сам вопрос утверждения нового кабмина забуксовал из-за госпитализации Земана. Пока президент находился в реанимации, он не мог принимать посетителей и дать добро на формирование правительства. Однако в начале ноября его перевели в обычную палату, что позволило Земану исполнять свои обязанности в полной мере.

Ранее сообщалось, что у президента Чехии диагностировали цирроз печени.

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