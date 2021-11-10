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Захарова: для России недопустимо делать миграционные проблемы предлогом для санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва считает недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций против Белоруссии или других стран.

«Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза», — сказала она.

Она подчеркнула, что вряд ли западным «недоброжелателям» Минска надо было придумывать повод для введения новых ограничений в отношении Минска, ведь ранее западные партнеры не стеснялись в выражении своего отношения к Белоруссии.

Захарова отметила, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе, он начался не в ноябре и уже несколько лет находится в активной фазе. Захарова отметила, что кризис этот вызван силовыми интервенциями Запада в регионе Ближнего Востока и Африки, а также «провальной» операцией в Афганистане, что привело к новым витками миграционного кризиса. Между тем приграничные страны ЕС предпочитают решать вопросы незаконной миграции не в прямых контактах с Минском, а продолжают обвинять Белоруссию в «гибридной войне».

Представитель российского МИДа также заявила, что любые санкции ЕС против Белоруссии нелегитимны и Москва будет оказывать Минску и белорусскому народу всестороннюю поддержку.

Ранее в Польше пригрозили Белоруссии полностью закрыть границы из-за мигрантов.

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