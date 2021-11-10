Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал условия содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме и призвал власти страны относиться к политику «справедливо и достойно». Об этом сообщает агентство Report.

По словам пресс-секретаря, в Вашингтоне следили за арестом Саакашвили и за тем, как с ним обращаются. Прайс также напомнил о заявлении адвоката Саакашвили — тот сообщил, что политика избили после перевозки из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

«На фоне этого заявления мы обращаемся к правительству Грузии с призывом незамедлительно принять меры для удовлетворения психологических и физических потребностей Саакашвили», — заявил Прайс.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Через некоторое время стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.