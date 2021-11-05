Санду заявила, что «газовый кризис» указал на проблемы во взаимоотношениях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что «газовый кризис» указал на проблемы во взаимоотношениях с Россией.

«Контракт по газу касается наших отношений с Российской Федерацией. Очевидно, что есть проблемы — более серьезные и попроще. Мы всегда были искренни и говорили, что заинтересованы в прагматичном и конструктивном сотрудничестве, которое основано на взаимном уважении», — заявила Санду.

Молдавский президент заявила о высокой сложности переговоров по новому контракту на поставку газа, так как старый контракт с «Газпромом» завершился в период взрывного роста цен на газ в Европе.

По словам Санду, налаживать взаимоотношения с Россией отправится глава молдавского МИД Николай Попеску, который 17 ноября проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Молдавия поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса.