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Гордон назвал потенциального кандидата в президенты Украины

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Среди кандидатов на пост лидера Украины на следующих выборах может оказаться глава офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает телеканал «Украина 24».

«Он за это время настолько поднаторел в государственном управлении, освоил всю эту науку... При этом он - талантливый человек, юрист, взялся не откуда-то с улицы, у него большой бэкграунд был до президентства Владимира Зеленского», — пояснил Гордон.

Он отметил при этом, что Ермак хорошо себя показал на текущем посту. Нынешний глава Украины, по его мнению, не станет выдвигаться на второй срок, столкнувшись с «огромными» вызовами и испытаниями на этом посту.

«Из чего состоит любая политическая жизнь любой страны, в частности, Украины? Из предательств, негодяйства, «чернухи», грязи. Нормальный человек в этой атмосфере выжить не может. Поэтому если Владимир Зеленский пойдет на 2-й срок, то я удивлюсь», — подчеркнул журналист.

По последним данным центра Разумкова, уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине упал с 22% до 15%. При этом она по-прежнему лидирует среди украинских партий. Следующая партия, за которую готовы проголосовать украинцы в случае выборов Верховную раду — партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность», на нее отдали 12,4% голосов. На третьей строчке оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 7,5% жителей страны. Далее следует партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%.

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