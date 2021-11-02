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В ЕС заявили, что ждут от России расследования торговли COVID-сертификатами

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Dado Ruvic/Reuters

Евросоюз ожидает от стран, где поступали сообщения о фальсификации документов о вакцинации от COVID-10, реакции в соответствии с законодательством страны. Как пишет РБК, об этом сообщило представительство ЕС в России.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказали об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о получении вакцины от коронавируса, которая одобрена на территории Европы. Речь идет о вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna с занесением в базы через одну из стран Восточной Европы. Стоимость неправомерной услуги — $300.

В представительстве указали, что ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом — в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Также представители Евросоюза добавили, что при возникновении подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них.

Ранее сообщалось, что в Приморье медики подделывали сертификаты о вакцинации.

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