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YS: в рамках концепции «Голубая Родина» Эрдоган планирует присвоить половину Черного моря

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует усилить свое влияние на черном море. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

В публикации отмечается, что Турция уже построила тринадцать оптоэлектронных башен, чтобы контролировать Эгейское и Мраморное моря, и теперь хочет добиться того, чтобы контролировать как минимум 50% черноморских вод.

Издание подчеркивает, что в рамках «Голубой Родины» Анкара планирует отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов Черного моря. Оптоэлектронные базы позволят Турции следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи, говорится в публикации.

Доктрина «Голубая Родина» нацелена на то, чтобы усилить значимость Турции в качестве морского государства. Эксперты говорят о том, что эту доктрину можно считать заявкой на пересмотр баланса ВМС в акватории Черного моря. Судя по всему, Анкара намерена и далее наращивать свои военно-морские силы, чтобы закрепиться в «русском озере», утверждает издание.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкие силы в случае необходимости продолжат отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.

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