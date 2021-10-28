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Вашингтон рассчитывает на результативные переговоры с Москвой по кибербезопасности

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Global Look Press via ZUMA Press

Американские власти намерены продолжить диалог с Россией по вопросам кибербезопасности и надеются достигнуть конкретных результатов в переговорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований она напомнила что президент Соединенных Штатов заявлял о необходимости «энергичного дипломатического взаимодействия по трудным вопросам» и подчеркивал, что киберпреступники, которые используют вирусы-вымогатели, наносят значительный ущерб важным объектам американской инфраструктуры.

Нюбергер добавила, что Белый дом не возлагает ответственность за кибератаки на Кремль — «это преступники, находящиеся в России».

«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог. Имел место ряд обсуждений для разъяснения наших ожиданий в данной сфере, передачи информации о конкретных преступных действиях», — рассказала политик о текущем состоянии переговоров.

Ранее представители американской компании Microsoft и эксперты по кибербезопасности заявили, что Россия начала новую кампанию по проникновению в тысячи правительственных, корпоративных и аналитических компьютерных сетей США

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