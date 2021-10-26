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The Washington Post заявила о провале санкционной политики США

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Alex Brandon/AP

Журналисты The Washington Post в своей статье раскритиковали санкционную политику властей США.

Авторы публикации отметили, что больше всего ограничительных мер было введено в период президентского срока Дональда Трампа. С 2016 по 2020 год в санкционные списки включили порядка 3800 физических лиц и организаций. При этом администрация Барака Обама наложила лишь 2350 санкций. В материале говорится, что по состоянию на октябрь 2021 года руководство США ввело в десять раз больше ограничений, чем со времен теракта 11 сентября.

Журналисты также выразили сомнение, эффективны ли санкции как инструмент политического давления. Они указали, что американская администрация уже вынуждена выдавать разрешения на сотрудничество с организациями, оказавшимися в санкционных списках.

По мнению обозревателей, главной же проблемой данного подхода является риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В качестве примера они привели ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2», который Россия смогла достроить в сотрудничестве с Германией, невзирая на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции в отношении «Газпрома».

«В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США», — сказано в статье.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон планирует привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение своих санкций.

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