Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Агент Гаркалина рассказала о состоянии здоровья артиста 14:24
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 14:24
Объявлен окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике 14:19
В МИД России оценили поставки Великобританией ракет Украине 14:17
Представлена Lada Niva для гонок по пескам Саудовской Аравии 14:14
Внучка Светличной подтвердила обращение в полицию о пропаже актрисы 14:13
На 71-м году жизни скончалась мать Снуп Догга 14:09
Вирусолог рассказал, кто переносит «дельта»-штамм коронавируса бессимптомно 14:09
Опубликованы снимки редкого прототипа первого iPod 14:08

Саудовского принца назвали психопатом из-за готовности убить короля «ядом из России»

close
100%
AP

Бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри назвал наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда психопатом из-за готовности безжалостно расправиться с бывшим королем. Об этом сообщает The Guardian.

Разведчик, который скрывается за рубежом, характеризует Салмана как «психопата без эмпатии, который не испытывает эмоций и не выносит уроков из своего опыта». Так, он якобы хвалился принцу Мухаммеду ибн Наифу Аль Сауду, что может убить правившего в 2014 году короля Абдаллу, чтобы заменить его своим отцом.

В частности, сотрудник разведки приводит следующие слова наследного принца из того разговора: «Я получил кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено». Этот компромат, по мнению аль-Джабри, мог привести к тому, чтобы наследный бин Салман аль Сауд захотел впоследствии заказать и его убийство.

Аль-Джабри сбежал в Канаду из Саудовской Аравии в 2017 году, когда его обвинили в финансовых преступлениях вместе с бывшим наследным принцем королевства, Мухаммедом бин Найефом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент США Джо Байден заявил о нецелесообразности санкций в отношении принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, которого Национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях