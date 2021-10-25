Саудовского принца назвали психопатом из-за готовности убить короля «ядом из России»

Бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри назвал наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда психопатом из-за готовности безжалостно расправиться с бывшим королем. Об этом сообщает The Guardian.

Разведчик, который скрывается за рубежом, характеризует Салмана как «психопата без эмпатии, который не испытывает эмоций и не выносит уроков из своего опыта». Так, он якобы хвалился принцу Мухаммеду ибн Наифу Аль Сауду, что может убить правившего в 2014 году короля Абдаллу, чтобы заменить его своим отцом.

В частности, сотрудник разведки приводит следующие слова наследного принца из того разговора: «Я получил кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено». Этот компромат, по мнению аль-Джабри, мог привести к тому, чтобы наследный бин Салман аль Сауд захотел впоследствии заказать и его убийство.

Аль-Джабри сбежал в Канаду из Саудовской Аравии в 2017 году, когда его обвинили в финансовых преступлениях вместе с бывшим наследным принцем королевства, Мухаммедом бин Найефом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент США Джо Байден заявил о нецелесообразности санкций в отношении принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, которого Национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству журналиста Джамаля Хашукджи.