ЛГБТ-переход в Вильнюсе разделил полицейских и местные власти

В Вильнюсе суд решит судьбу пешеходного перехода в цветах ЛГБТ, который разделил полицейских и местные власти. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что городской совет хочет сохранить «зебру» в поддержку прав ЛГБТ. По мнению местных властей, переход позиционирует Вильнюс как толерантный город, а разноцветные полосы не представляют угрозы для безопасности.

В то же время правоохранители настаивают, что он противоречит правилам дорожного движения. В этой позиции ряд активистов ЛГБТ видят признаки нетолерантного мышления в полиции. Окончательное решение о законности существования перехода в столице Литвы примет суд, который начнется в ноябре 2021 года.

Известно, что упомянутый «радужный» переход появился еще в 2018 году, после чего его уже закрашивали.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что три польских региона отказались быть «свободными от ЛГБТ зонами». До этого там проводили кампании, в ходе которых продвигалась идея, что борьба за права геев — нападение на традиционные католические ценности.