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WP: Пакистан оказывает помощь «Талибану*» в борьбе с ИГ* в Афганистане

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РИА «Новости»

Пакистан оказывает помощь «Талибану (организация запрещена в России)» в борьбе с «Исламским государством (организация запрещена в России)» в Афганистане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей «Талибана».

«Пакистан — наш брат, и они поддерживают нас во многих отношениях, в том числе путем обмена информацией и разведданными. Если бы США и остальной мир делились с нами информацией, мы могли бы победить «Даиш» за считанные дни», — заявили талибы.

По данным издания, Пакистан по «неофициальным каналам» передает талибам разведданные и оказывает техническую поддержку. Неназванный чиновник МИД Пакистана подтвердил «неофициальную» поддержку талибам.

«Нельзя исключать какое-либо сотрудничество с Кабулом. <…> Не только Пакистан, но и другие страны региона, такие как Россия и Иран, обеспокоены по поводу ИГ. Так что в плане борьбы с терроризмом может быть понимание на региональном уровне», — цитирует издание чиновника.

Ранее талибы назвали ИГ «головной болью», а не угрозой.

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