В ФРГ отреагировали на объявление Эрдоганом послов персонами нон грата

В МИД Германии прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил персонами нон грата послов десяти стран. Об этом сообщает издание Zeit.

«Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

В МИД отметили, что будут проводить консультации с девятью другими странами, которых коснется такая мера.

Ранее Эрдоган поручил Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти государств, включая США.

Причиной для такого решения стал призыв дипломатов освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Их вызвали в МИД и напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств, он выступает за примирение турок с курдами и армянами. В прошлом году Кавалу оправдали по делу о беспорядках, произошедших в 2013 году, однако турецкая прокуратура вскоре выдала новый ордер на его арест из-за обвинения в попытке госпереворота летом 2016 года. Эрдоган назвал дело Кавала «очагом терроризма».